半山壹號特色戶業主蝕19%離場

【明報專訊】二手豪宅再錄蝕讓。市場消息指，半山壹號單號頂層特色戶，實用1604方呎附連約532方呎天台，新近以約4050萬元易手、實呎25,249元；原業主早於2008年以一手價4698萬元購入，是次易手帳面已經要蝕648萬元或14%，若連同各項使費和佣金開支，估計實蝕約890萬元或約19%離場。另受惠山頂文輝道地王以120億元售出帶動，港島南區錄得大額豪宅成交。市場消息指赤柱靜修里有洋房最新以約1.1億元售出，成交實呎逾3.5萬元，創屋苑新高；上述靜修里單號屋，實用約3096方呎、4房間隔連約500方呎平台，以約1.1億元售出、實呎35,530元；原業主2007年以約5480萬元購入，帳面賺約5520萬元或1倍。
赤柱靜修里洋房呎售3.5萬創新高
十大屋苑成交方面，據中原統計，十大屋苑過去兩日錄得18宗成交，較前周末11宗增加7宗或約64%，3天聖誕節長周末共錄約29宗成交；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年受新冠疫情影響沒有外遊活動，限聚令下，市民減少慶祝活動，部分買家選擇於做足防禦措施下，趁長假期睇樓。
十大屋苑3日長周末錄29宗成交
另美聯統計聖誕節3天長周末10大藍籌屋苑共錄約29宗成交，周末兩日則錄得約19宗，較前周末升35.7%。