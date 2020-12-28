半山壹號特色戶業主蝕19%離場

【明報專訊】二手豪宅再錄蝕讓。市場消息指，半山壹號單號頂層特色戶，實用1604方呎附連約532方呎天台，新近以約4050萬元易手、實呎25,249元；原業主早於2008年以一手價4698萬元購入，是次易手帳面已經要蝕648萬元或14%，若連同各項使費和佣金開支，估計實蝕約890萬元或約19%離場。另受惠山頂文輝道地王以120億元售出帶動，港島南區錄得大額豪宅成交。市場消息指赤柱靜修里有洋房最新以約1.1億元售出，成交實呎逾3.5萬元，創屋苑新高；上述靜修里單號屋，實用約3096方呎、4房間隔連約500方呎平台，以約1.1億元售出、實呎35,530元；原業主2007年以約5480萬元購入，帳面賺約5520萬元或1倍。