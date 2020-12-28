恒基林達民：帝御‧嵐天受惠大型基建

【明報專訊】連接屯門和赤鱲角的屯赤隧道通車、相關幹道更可連接港珠澳大橋，勢將帶動屯門和機場、東涌之間的人流、物流，對屯門新盤市場料具正面剌激；事實上，屯門區不乏部署來年開售的全新盤，其中香港小輪（0050）和帝國集團合作的青山灣帝御第3期、帝御‧嵐天正申請預售樓花，提供557伙、屬開放式至3房戶型，負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民預計，部署明年上半年登場的帝御‧嵐天，是區內受惠於大型基建效應的大型新盤，售價有望看高一線。
帝御‧嵐天預計2022年4月落成、樓花期長約16個月；林達民續指，帝御系列1期帝御‧金灣、2期帝御‧星濤，今年8月開售至今，兩期共售約998伙、總成交金額逾48.3億元，當中不少買家因看好項目位處大灣區樞紐之地利優勢，及大型基建效應而入市。
帝御兩期累售撲千伙 吸金48億
此外，保利（0119）旗下青山灣瑧譽，早前已上載銷售安排，推出6套聯排洋房，分別為16、17、18、20、21、26 號洋房招標，實用介乎4159方呎至4601方呎、屬5房5套間隔；同時亦推出3間居室20、21、26號招標（附屬於相同號碼洋房），實用470方呎至477方呎、均屬1房設計。瑧譽最特別之處，是部分洋房附設居室，而居室須配搭相應洋房一併購入，即是次推售的20、21、26 號洋房買家，須與其相應居室20、21及26號 一併購入。瑧譽共設22幢洋房及19間居室，當中12幢為獨立屋，另10幢為聯排洋房。
四太尚嘉青霞里豪宅料明年出擊
另已故賭王何鴻燊的四太梁安琪，旗下尚嘉控股於2016年8月斥資14億元投得的屯門青霞里地皮，早前已表示將興建約80伙、實用約2000至6000方呎的分層大戶，亦有機會於明年登場。