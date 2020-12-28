屯門指標屋苑交投旺 按季最勁升八成 分析:屯赤隧道基建效應帶動就業 長遠利當區樓市

明報記者 林尚民、歐陽慧恩、林可為

綜合代理數據，12月截至27日止，屯門暫錄約150宗成交，與11月全月相若，惟第四季全區則錄約434宗成交，比第三季錄約392宗高逾一成。區內四大指標屋苑今季的成交量，表現均相當不俗，其中瓏門今季暫錄約28宗成交，按季增17%；屯門時代廣場今季暫錄約15宗成交，按季增36%。

呎價回落 吸引買家到區內「尋寶」

成交量按季增幅最標青的另兩個屋苑，包括卓爾居，今季暫錄約17宗成交，按季增70%；屯門市廣場今季暫錄約18宗成交，按季勁增80%。受新冠疫情等因素影響，區內部分指標屋苑平均實呎均較1月下調，如瓏門本月平均實呎15,430元，較1月17,673元低13%；卓爾居本月平均實呎12,781元，較1月13,894元低8%。業界估計，正因部分指標屋苑呎價回落，吸引買家入市，推高相關屋苑今季成交量。

翠林花園三房戶 28年升值三倍

事實上，屯門過去兩日不乏二手成交。中原地產副分區營業經理鍾宏遠指，屯門翠林花園E座中層4室，實用714方呎三房戶，獲同區換樓客議價至758.9萬元承接，實呎10,629元；原業主早於1992年3月以182萬元買入，帳面賺576.9萬元或3.2倍。美聯高級營業經理葉桂源指，有首置客以665萬元，購入南浪海灣2座高層海景C室，實用540方呎2房戶、實呎12,315元；原業主2014年9月以417.6萬元購入，帳面賺逾247萬元或59%。

瓏門兩房業主損手160萬離場

不過，代理消息指，瓏門1座高層F室，實用487方呎兩房戶，因原業主準備移民，最新減價至800萬元售出、實呎16,427元；原業主去年7月以835萬元購入，持貨不足3年，需支付樓價10%額印辣稅SSD涉80萬元，連同各雜項開支，料實蝕逾160萬元或兩成。

對屯赤隧道通車效應，美聯住宅部營運總監張子存認為，隧道連接屯門與東涌一帶，而東涌一帶有大量基建工程正在進行中，如航天城等，就業機會勢將增加，屆時將帶動屯門區樓市，惟由於相關基建屬長遠發展，料短期屯門樓價不會突然急升。