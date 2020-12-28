湯文亮：與對手共存共榮 勝壟斷市場

【明報專訊】聖誕節當日，與家人在屋企食午餐，話題有講及馬雲。1個月前，馬雲受國內萬民景仰，今日則被市民唾棄，至於點解會出現這個情况，就是馬雲不理會監管，甚至譏笑監管機構，要壟斷市場，用互聯網賣小白菜，連市民的生活必需品也不放過，結果驚動中國政府，及時出手，或者可以說制止了一場金融風暴，有昔日馬雲忠心fans，當天非常贊成螞蟻上市，今日反轉豬肚，不但責怪馬雲，仲話中國政府出手太遲，我認為仍未太遲，最多可以說是雖遲未晚。壟斷市場三部曲「補貼、壟斷、收割」，大家從外賣便知道，如果經互聯網，可以得到不少優惠，有部分是餐廳補貼，有部分是網企補貼，到最後，當網企壟斷市場，除了不再補貼外，仲要收取費用，餐廳及消費者就要分擔那些費用，而且沒有能力說不，所以，用收割來形容並不恰當，應該用宰割。
澳門賭牌愈分散 賭業愈興旺
很多人認為，做生意最困難之處是如何壟斷，如果可以壟斷，就可以任意宰割，其實，就算可以做到壟斷，也只可說是慘勝，消費者是不會甘心由一個被補貼而變成一個被宰割的人，除必需品外，消費者會找替代品，當消費模式改變，壟斷者未必是受惠者。所以，做生意最困難之處是與對手共存共榮，有競爭才可以令到消費者覺得物有所值，壟斷只是「七傷拳」而已。
以澳門為例，以前只得傅老榕開賭，賭業對澳門貢獻不大，雖是壟斷，但有不少不受監管地下賭場，何鴻燊雖然仍是壟斷，但內部有不少賭廳，各廳主互相競爭，不但對澳門有貢獻，賭客又是得益者，何鴻燊當然搵好多錢。及後澳門賭牌由一變三再變六，大家以為何鴻燊很頭痛，誰不知賭王話做大個餅，大家都是受惠者，今日大家睇澳門，不但各賭場，賭廳，澳門政府，市民都是受惠者，賭王做大個餅的意思就是與對手共存共榮。