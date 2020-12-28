湯文亮：與對手共存共榮 勝壟斷市場

澳門賭牌愈分散 賭業愈興旺

很多人認為，做生意最困難之處是如何壟斷，如果可以壟斷，就可以任意宰割，其實，就算可以做到壟斷，也只可說是慘勝，消費者是不會甘心由一個被補貼而變成一個被宰割的人，除必需品外，消費者會找替代品，當消費模式改變，壟斷者未必是受惠者。所以，做生意最困難之處是與對手共存共榮，有競爭才可以令到消費者覺得物有所值，壟斷只是「七傷拳」而已。

以澳門為例，以前只得傅老榕開賭，賭業對澳門貢獻不大，雖是壟斷，但有不少不受監管地下賭場，何鴻燊雖然仍是壟斷，但內部有不少賭廳，各廳主互相競爭，不但對澳門有貢獻，賭客又是得益者，何鴻燊當然搵好多錢。及後澳門賭牌由一變三再變六，大家以為何鴻燊很頭痛，誰不知賭王話做大個餅，大家都是受惠者，今日大家睇澳門，不但各賭場，賭廳，澳門政府，市民都是受惠者，賭王做大個餅的意思就是與對手共存共榮。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]