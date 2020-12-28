周顯：美心登記新品牌 不關黃藍事

【明報專訊】傳媒報道，今年初起，美心集團登記了「便當日子」、「CHICK IN A BOX」、「POP N'GRILL」、「香港美心拔絲蓮蓉月餅」、「Eatizen」、「DUCKEE園中鴨子」及「Homebake」等商標，報道的說法是，由於去年被標籤為「藍店」，生意受到打擊，因而需要創立新品牌，另覓出路。大家都知道，從去年下半年至今，絕大部分的餐廳生意一落千丈，是不是藍店，恐怕關係不大，就是黃店，也紛關門大吉。
大家樂旗艦強 美心擅營新品牌
在餐飲業的世界，美心是一哥，大家樂（0341）是老二，這是公認的事實，不用解說。可是，大家到處都見到大家樂快餐店，然而美心MX快餐店，又或者是美心大酒樓，數目卻少得多，就是大快活（0052），數目也遠比美心多得多。當然，大家都知道，美心有很多品牌，例如星巴克、元氣壽司、千両、東海堂等等，上其官方網站，幾十個品牌，肯定是有的。
在餐飲業的世界，人所共知的資訊是﹕美心善於經營新品牌，但單一品牌方面，卻比不上大家樂。反過來說，大家樂也有一些其他品牌，可是這些品牌卻遠不及旗艦品牌成功，打不開局面來。美心集團的檔次比較高，有一些品牌，是中高級檔次，這個檔次的分店很難像星巴克般大開特開，畢竟，檔次愈低的餐廳，有機會開更多分店，也許更加賺錢。簡單點說，美心集團常常開新品牌，因此，登記新品牌也是慣例，是其基本策略，根本和黃藍、生意好不好，扯不上關係。
■小啟：《Money Monday》暫停一周，1月4日復刊