協作型易編程 合產品常變廠家

協作型機械人的另一個主要優點是，其編程工作較簡單，適合經常需要轉換生產款式而欠缺編程人才的中小企業。

一般沒有編程經驗的人，經過一日的訓練之後，也可以大致掌握編程。除了可以用傳統寫程式碼的方式編程之外，亦有兩種非常直觀的編程方式可以選擇。

碰到人體會停止 節省空間

第一種方式是「手動編程」（Free Gravity Mode）。編程者只需按部就班，直接移動及轉動機械臂各個關節，以及相應調校手部的夾具，例如鬆開或收緊，每個動作按鍵確認，就可完成「手把手教學」。協作型機械人內置電腦會將所有位置和動作記憶下來，自動為有關工序完成編程。第二種方式，是利用圖形編程工具，以拖放方式輸入現成指令，以及修改有關參數即可。

至於Inovo Robotics的協作型機械人，再增加多一種編程方式，利用一個6軸滑鼠來控制其位置。

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