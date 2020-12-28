協作型易編程 合產品常變廠家

【明報專訊】「協作型機械人」（Collaborative Robot）由丹麥機械人生產商Universal Robots在2008年12月首創。與傳統工業機械人相比，協作型機械人誤差略大、負載較輕、速度較慢，但非常安全，碰到人體會自動停止。因此，在大多數應用上，協作型機械人毋須加上安全圍欄或安全網，可以和工人在生產線一齊工作，更節省空間。此外，協作型機械人功率比傳統工業機械人低，十分省電。
協作型機械人的另一個主要優點是，其編程工作較簡單，適合經常需要轉換生產款式而欠缺編程人才的中小企業。
一般沒有編程經驗的人，經過一日的訓練之後，也可以大致掌握編程。除了可以用傳統寫程式碼的方式編程之外，亦有兩種非常直觀的編程方式可以選擇。
碰到人體會停止 節省空間
第一種方式是「手動編程」（Free Gravity Mode）。編程者只需按部就班，直接移動及轉動機械臂各個關節，以及相應調校手部的夾具，例如鬆開或收緊，每個動作按鍵確認，就可完成「手把手教學」。協作型機械人內置電腦會將所有位置和動作記憶下來，自動為有關工序完成編程。第二種方式，是利用圖形編程工具，以拖放方式輸入現成指令，以及修改有關參數即可。
至於Inovo Robotics的協作型機械人，再增加多一種編程方式，利用一個6軸滑鼠來控制其位置。