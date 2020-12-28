港組裝工業機械人將首出口歐洲

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

Inovo Robotics共同創辦人張志忠表示，傳統工業機械人及比較容易編程的「協作型機械人」（Collaborative Robot，見另文）缺點是長度固定，因此，他們幾年前研發協作型機械人採用模組化設計，用戶可隨意增減機械人關節，或加入由碳纖維製成的延長部分，以迎合生產不同產品的需要。控制軟件即時偵測，過程「隨插隨用」（Plug & Play），毋須關機再開或通知電腦增減關節，或重新校正位置，就可以編程。公司認為，對用戶來說，這種設計的工業機械人是最靈活和最保值的；但隨着機械臂延長，最大負載會相應下降。

委內地東歐代工廠生產硬件

公司在2016年成立，先後在倫敦和香港設立辦事處，公司曾取得英國政府少許創業資助，在香港成為科技園培育公司。兩個辦事處分別負責開拓周邊地區客戶，以及承擔一半研發工作。英國辦事處主要負責設計軟件、電子零件及主機板，硬件生產交給東歐代工廠。香港辦事處負責設計金屬零件、碳纖維零件及摩打等機械零件，委託內地代工廠生產，機械人組裝和測試全部在香港進行。

經過幾年研發，公司今年較早時已向一個本地客戶付運一部樣機，今個月公司首款工業機械人接近完全定型，已生產4部預量產型，正最後測試。如無意外，下個月將交貨給客戶，其中兩部付運給兩個本地客戶，另外兩部將付運給兩個歐洲客戶。未來3個月，計劃生產15至20部預量產型交付給其他客戶，當中部分客戶已簽約，包括另外兩個歐洲客戶。預計少許微調，機械人設計約在明年4月完全定型，隨即正式量產。

以現時型號來說，機械臂長度0.65米時，最大負載可達10公斤；長度0.85米時，最大負載為5公斤；長度1.5米時，最大負載是3公斤。至於售價低於20萬元，比協作型機械人先驅、丹麥機械人生產商Universal Robots同級產品略低。

每部售價低於20萬

張志忠表示，初時曾計劃打價格戰，將售價定於約7.8萬元，比Universal Robots同級產品平一半以上。但向約100家歐洲小型製造業公司做調查後，發覺它們不太計較價錢，反而要求機械人強度和負載要較高。因此，公司改進設計，機械人成本亦上升。至於現時已簽約的歐洲和香港客戶，包括光學檢測公司、英國大學、中藥生產商、食肆等。

無可否認，現時的生產和開發客戶速度較慢。張志忠解釋，組裝和測試需時、人手太少、零件供應商需要進步，以及新冠病毒疫情影響等。他說每部機械人約有1000件零件，來自約100個供應商，零件大部分是公司設計，再委託供應商生產，零件供應商在供貨前測試，收到零件後，公司也會每件測試，合格的才組裝機械人，由於部分零件供應商未夠成熟，間中會退貨。此外，公司現時在香港只有5名員工，這些工程師負責研發，因為未請到專責生產員工，他們抽出部分時間來組裝和測試。希望短期在港增聘5名員工，其中3人負責組裝，1人負責測試，1人負責管理供應鏈，預計效率將提升。

另外，歐洲新冠疫情反覆，英國疫情嚴重，公司在倫敦的8名員工很難為潛在客戶上門示範。張志忠表示，今年初全球共有約200家公司曾經查詢，但疫情惡化後，大部分公司稱等明年再商討，現時仍然保持聯絡的，有50餘家公司。

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