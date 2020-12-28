京東8億入股中國地利 合作打造生鮮供應鏈

京東集團將持股約5.37%

公司指出，認購事項所得款項淨額估計為7.97億元，擬於日後機會出現時用作投資，以及作為集團一般營運資金。中國地利表示，公司及京東集團將共同打造生鮮供應鏈體系。

根據公告，京東認購價較中國地利最後交易日收報價2元有約16.5%折讓，較最後交易日前10個連續交易日平均收市價約有12.98%折讓。本次交易總認購金額7.98億元，將於交易完成後，以銀行轉賬方式支付。

而在認購完成後，中國地利的控股股東仍將為公司創辦人、內地富商戴永革、張興梅夫婦，兩人分別持股23.95%及39.5%股權。

將傳統農產品行業互聯網化

中國地利表示，公司自身擁有連接生產端及銷售「B端」（供應端）的線下交易，具有農副產品的產地資源優勢，而京東則擁有生鮮營銷渠道、銷售「C端」（消費端）的客戶群，以及物流倉配能力、現代科技和數字化能力等。

公司續稱，雙方將在生鮮的流通、供應、產業鏈上下游等方面加強資源整合，致力將傳統農產品行業互聯網化、將傳統農業批發市場數字化。