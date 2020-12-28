美圖售睿晟天和14.8%股權 擬申內地上市

根據雙方訂立協議，若睿晟天和未能於2022年年底前提交內地上市申請，或未能於2023年年底前獲得中證監發行批文以完成建議中國上市，本次購入股份的少數股東將須按與出售代價相同的代價，另加每年5%複利向美圖售回股權。

若3年後沒上市 向美圖售回股權

美圖早前收購此批股份的成本為668.7萬元。本次出售代價根據睿晟天和估值釐定，為該公司去年利潤淨額的6倍加15%溢價得出，同時考慮睿晟天和的業務發展、未來前景等。出售代價將有51%，由少數股東今年年底前向公司支付，其餘49%於明年5月底之前支付。美圖指睿晟天和業務發展方式使其有必要考慮其他融資形式，與少數股東討論後，初步認為子公司尋求中國上市將對其未來發展有益。根據公告，睿晟天和提供廣告服務，並擬進入遊戲發行業務，找到合適的遊戲及取得許可證後，會將遊戲發行業務與廣告業務整合。睿晟天和去年全年稅後淨利潤錄得750萬元；截至去年年底，淨資產錄1.485億元。