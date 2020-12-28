物流平台Zeek完成融資：擬進軍台印菲市場

投資者有順豐華懋及李家傑

Zeek累計融資額逾1500萬美元（約1.16億港元），范俊彥稱不便透露公司估值，強調最新估值的升幅較想像中快和滿意，公司有意在未來5年內進行新一輪融資，需視乎東南亞市場發展的情況而決定融資金額及時間表，相信公司估值在下一輪融資再有升幅。公司預計明年年中打進台灣市場，同時正計劃印尼和菲律賓市場的發展，不排除用戰略投資等任何形式進駐。

范俊彥指出，Zeek主攻B2B市場，公司會直接與商家對接，只要消費者在網站或應用程式下單後，後台系統將與Zeek連接，並提供點對點即時配送或電商物流等服務。此外，Zeek亦會透過公司的大數據應用，可向客人提供定制化服務，例如為餐飲平台度身訂造，提供一站式外賣軟件或代運營方案，整合綫上綫下，節省商戶自行開發時間。

有意未來5年進行新一輪融資

Zeek的前身是由李家傑及港交所（0388）前主席夏佳理有份投資的物流方案解決公司幫幫兔、跟順豐旗下的「順PHONE車」合作而成。范俊彥相信，Zeek對智慧物流數據的應用，可以為順豐等大型物流公司，作出科技的補足。公司跟投資者的合作，除了跟順豐共用服務網點外，也有為恒地旗下千色匯提供網購的送貨服務。

在晚市堂食禁令維持之下，外賣需求則大幅增加，為公司帶來不少商機。根據Zeek數據顯示，連同冬至前夕的周末（19日至21日）的整個檔期，該公司接獲的盆菜外送訂單數字急升8.5倍至9倍，節日套餐訂單大增2.5倍至3倍；帶動整體訂單量的升幅逾6倍。該公司預計，連同其餘東南亞地區的業務，2020年收入將逾2800萬美元（約2.17億港元），期望明年年增長目標不少於100%。