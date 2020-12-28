環球市况波動 成員頻繁轉換投資組合

3月及9月大量資金流中港股基金

數據顯示，今年1月份新冠疫情大規模擴散時，中港股基金已錄得逾15億元淨流出，反而貨幣市場基金及保證基金，合共有逾13億元淨流入。3月份全球疫情大爆發時，恒指觸及年內低位，強積金有近48億元淨流入中港股基金，而因應環球央行放水，成員在當月減持環球債券基金及混合資產基金。

強積金成員由3月及4月均增持中港股基金，但5至6月錄得淨流出，恒指則在7月初至9月歷經一輪調整。恒指在9月再次見底，當月有逾32億元淨流入中港股基金。至11月股市大漲時，中港股基金錄得約12億元淨流出，而在10月及11月份，貨幣市場基金及保證基金合共錄得約50億元淨買入，反映資金在股市高位時轉入防守性基金。

至於美股基金，無論市況是升是跌，從1月至11月均現淨買入，首11月累計淨買入67.83億元。

積金公司：短炒易估錯市

MPF Ratings主席叢川普則認為，11月中港股基金流出而貨幣市場基金流入的現象，反映的是成員估錯市，錯過了環球股市的升浪。11月恒指漲9%，標普500指數升一成，MSCI環球指數大升12%。叢川普認為，成員不應把強積金資產用來短炒，而是要重視長期累積回報的效果。

他又提到，2021年仍然充滿不確定性，今年困擾市場的問題，例如疫情、中美關係等，不會因為疫苗的出現及美國有新總統就會迎刃而解。他相信今年仍會是相當波動的一年，強積金成員如已選擇好長期的配置，不宜再貿然調動資金。

[2020/21 回顧與前瞻]