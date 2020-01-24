中國明年GDP勢虛高 京智囊：數據好看日子不好過

為對抗疫情及刺激經濟，今年中國推出了近10萬億規模的宏觀措施（見表），GDP亦從首季按年跌6.8%逐漸回升至第三季的按年升4.9%，全年有望維持正增長。經濟持續恢復，市場普遍預期明年GDP會保持較高增速，野村預計明年中國GDP增速將提升至9%；渣打則估計有8%。

不過中原銀行首席經濟學家王軍認為，中央經濟經濟工作會議表明，明年「保持經濟在合理的區間」，或代表沒必要設增長目標，因為今年的低基數會影響明年GDP增速虛高。

專家籲合併兩年數據看

平安證券首席經濟學家鍾正生則表示，最好是合併兩年去看，如今年GDP是2.2%而明年是9%，那麼兩年平均增速是5.6%，因此明年GDP達到9%是一個正常增速，而且會呈現上半年高增長，下半年低至只有5%左右的走勢。

另一方面，中央經濟工作會議亦表明，積極財政政策與穩健貨幣政策基調不改，並強調政策不會急轉彎。從上周一（21日）國務院常務會議決定延續中小企貸款延期還本付息和信用貸款支持計劃兩項抗疫措施，已反映中央未有立即將宏觀政策收緊退場的打算。世銀上周發表報告也表示，若內地過早退出政策和過度緊縮，將會破壞經濟復蘇。

中國財政科學院院長劉尚希直言，明年數據會比較好看，但日子不一定好過，在疫情導致外需不足，國內復蘇仍乏力，就業壓力較大，以及地方政府大量債務到期之下，都決定了中國不能過早把政策退出。

事實上，今年第四季頻頻發生企業債務違約，雖然貨幣政策肯定不會像年初那麼寬鬆，但突然收緊信貸，隨時會暴露更多債務違約問題。

倘收緊信貸 隨時爆債務違約問題

鍾正生認為，中央亦提到宏觀政策要有「可持續性」，需要給未來的財政貨幣政策留有空間，預計今年的1.8萬億元（人民幣，下同）再貸款再貼現政策有必要退出；1萬億元特別國債不會連續發行；對槓桿率的容忍度會回復到穩槓桿立場。

不過減稅降費、加大支持中小企措施不會改變，如經濟下行壓力加大，貨幣政策再寬鬆仍然是重要選項。