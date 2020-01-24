阿里ADR較港跌5.7％ 今恐穿200元

或拖低騰訊股價 京東影響微

東驥基金管理董事總經理龐寶林指出，難以估計整改會否陸續有來，不過中國致力發展科技，阿里是重要的企業，設立規範更有助保障消費者、政府等多方面權益。他預計，阿里將會有一定估值調整，上周四（24日）於美股收跌13.3%，折算港股報215.17港元，較港股平安夜收市再低5.7%，今日有可能跌穿200元以下，如穿底可考慮買入。他又指，事件或會拖低騰訊股價，影響恒指走勢，但對京東（9618）影響則較低。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，現時氣氛不利好科技板塊表現，阿里美股大跌，相信要等待一段時間才可恢復原狀。氣氛欠佳下，預計科技龍頭股亦會受壓。臨近年底，成交量料與上周相若，將集中在大型科技股。大市方面，他預計恒指會在26,000至27,000點區間拉鋸，主要受到中國政策、各國疫情、中美關係等因素影響，新能源股及資源股料繼續有炒作。