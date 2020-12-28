人行研蒐財產信息 判斷公民信用

推動長三角徵信市場化

陳雨露表示，人行將完善徵信業務管理辦法，將所有為金融經濟活動提供服務、用於判斷企業及個人信用狀况的服務，全部納入徵信監管，實行持牌經營。他又表示，日前人行正推動長三角的徵信一體化，將運用新技術、新規則，於區內推進市場化徵信機構，同時將鼓勵開放競爭。

人行還向「樸道徵信」發出徵信許可牌，根據內媒報道，該公司背後股東包括京東數科、小米（1810）以及北京金融控股集團等。

此外，人行徵信管理局局長萬存知於會上表示，人行正研究利用徵信系統，盡可能多地採集個人財產相關信息，以反映個人的還款能力及信用狀况。他表示，人行正根據國務院指示，全力推進覆蓋全社會的徵信體系建設，目標是要通過新技術，實現金融部門、政府部門及相關企業部門3個領域在徵信信息上的互聯互通。

萬存知表示，徹查個人財產狀况的問題，隨着全社會徵信系統的逐步建立，將會迎刃而解。他亦強調，個人的財產信息屬於限制採集的信息範圍，需得到個人的明確授權，徵信系統才能採集，而系統在具體操作上，將會按照特定法律法規，妥善採集財產信息，用以判斷個人信用狀况。