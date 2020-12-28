人行下令螞蟻5整改 回歸支付本源 副行長斥藐視監管 螞蟻︰全面落實約談要求

明報記者 蔡穎霖

人民銀行、銀保監、證監會和外匯局等金融管理部門上周六聯合約談螞蟻集團。潘功勝解釋，是次約談主要目的是督促螞蟻按照要求，進一步規範金融業務經營與發展。他直指，螞蟻不但治理機制不健全、利用市場優勢地位排斥同業經營者、損害消費者合法權益，更是法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為。

當局對螞蟻提出的五大整改要求，一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭；二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據私隱；三是依法設立金融控股公司，確保資本充足；四是完善公司治理，嚴格整改違規金融活動；五是依法合規展開證券基金業務。

未來監管3原則 首要反壟斷

當局並表明，未來的監管政策將取向3個原則，包括堅決打破壟斷，糾正、查處不正當競爭行為，維護公平競爭市場秩序；堅持所有金融活動必需依法依規納入監管及持牌經營；以及依法保護產權，加強中國金融科技企業核心競爭力。

螞蟻回應表示，集團會成立整改工作組，着手製定整改方案和工作時間表，全面落實約談要求，並在過程中及時尋求監管的指導。另在全力保證業務合規的同時，螞蟻會加強業務風險管控，保持業務連續性和服務質量，在整改過程中堅持「兩不加、兩不減」（見表）。

前稱「螞蟻金服」的螞蟻集團，主要負責阿里巴巴的金融業務。當中支付寶於2012年獲得基金第三方支付許可證，自此開始對接基金公司。隨着支付寶不斷升級，其定位不再僅限於支付工具，螞蟻在今年6月正式改名為「螞蟻集團」，強調科技是公司核心。據其招股書，目前逾六成收入來自數字金融科技平台，即包括花唄、借唄等小微貸款、理財工具餘額寶及保險科技等。支付業務只佔收入約三成。

麥萃才：不能再以科企之名避金融監管

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，是次金融管理部門指出的5個整改要求，主要是帶出「螞蟻要正規被納入在金融監管之下，不能再以科技公司定位，從而避免受到金融機構監管」的信息。他指出，「螞蟻做開支付寶，就不要向金融業務方面發展；若要向金融方面發展，則要成立一間金融控股公司，受銀保監和證監會的管理」，強調不會有任何一間機構可以例外。