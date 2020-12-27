官方力推租賃住房 貫徹「房住不炒」政策

租賃市場完善需經年累月

隨後召開的全國住房和城鄉建設工作會議再次強調2021年要大力發展租賃住房，同時，會議還明確提出，在人口淨流入的大城市重點發展政策租賃住房。為買不起商品房，又不符合公租房申請條件的「夾心層」提供低於市場租金的住房，無疑能為「京漂」「滬漂」「深漂」等解決一大難題。不過，大量將需求導向租賃市場，會讓內地房產出現「貶值潮」嗎？

從理論上說，租賃市場的發展壯大確實會分流部分購房需求，一定程度上緩解大城市的供需矛盾，這也會削減房價短期炒作動力。不過，完善健全的租賃市場不可能一天、一月、一年就形成，購房需求也難以完全被取代。特別是租房和購房在同權方面，還有很大的提升空間，短期內，教育、醫療、戶籍等資源依然被綑綁在「買房」上。加之，房產作為不動產的投資、保值等功能，購買房產仍將是多數人的首選，房地產市場也難以出現大面積的貶值潮。

房價只漲不跌魔咒已破

不過，內地樓市也很難再現過去的「輝煌」。最近2至3年裏，內地房地產市場出現了很多新變化：大中小城市樓市普漲的狀况已不復存在，取而代之的是不同城市間市場的劇烈分化。有深圳、上海、杭州等地「一房難求」、房價創新高；也有鶴崗、阜新等城市房子賣出「白菜價」，仍然乏人問津。房價打破了只漲不跌的魔咒。據社科院一份報告，與2017至2018年的歷史高點相比，不少北方城市房價出現明顯下跌。如：廊坊房價已接近腰斬，跌46.9%，青島跌22.8%，天津跌21.8%，北京跌15.8%。

明年樓價料總體下跌 局部上漲

租金和房價在今年出現了持續的背離。專家認為，這種現象說明經濟基本面並不支持房價的持續或全面上漲。2021年，中國樓市表現或以總體下跌、局部上漲為主要格局。

各種新變化再次說明，過去投資房產的邏輯已行不通了，今後，買房也與投資股票、基金、債券一樣，考驗智慧。

其實，補上租賃住房的短板只是「房住不炒」這局大棋的一個部分。為促進國內大循環形成，讓消費和創新成為內地經濟增長的主引擎，房住不炒是必要條件。圍繞這一點，一系列新的政策動向正在成形：

其一，官方表示，明年將全面落實房地產長效機制。這意味着房地產長效機制方案已經從「紙面」走向現實。明年乃至未來數年，房地產調控不僅會持續，還會以長效機制的方式確定下來。

其二，房地產業進入「穩槓桿」或「去槓桿」階段。無論房企融資還是居民房貸方面，政策都將保持趨緊態勢。

其三，「十四五」期間房地產稅或現實質進展。財政部長劉昆日前在媒體撰文提出，按照「立法先行、充分授權、分步推進」的原則，積極穩妥推進房地產稅立法和改革。「穩妥」兩字前被加上「積極」，表明態度更加進取。這篇文章是面對「十四五」規劃建議的解讀，着眼未來5年。

[馮其十 神州新形勢]