伍禮賢：供水簽新協議 粵海投資掃陰霾

期指料於26000點上方結算

聯儲局18日放鬆了美國銀行股的回購限制，從明年第一季度，美國大型銀行將可以根據過去一年的收入支付股息和回購股票。相關政策的放寬反映出銀行業前期壓力測試結果正面，亦反映出監管部門對未來銀行業應對金融系統風險的相對樂觀，包括匯豐控股（0005）在內的國際銀行股表現平穩。上周內地召開「中國能源政策研究年會2020暨中國電力圓桌四季度會議」，當中提出明年風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦的目標，協鑫新能源（0451）、信義光能（0968）等光伏股出現飈升。

本月初本欄預測，恒指年底結算於26,000至27,000點的機會相對較高，港股下周進入結算周，從近日牛熊證分佈分析，目前指數上方處於不同區間的熊證數量出現增加，下方牛證減少，一方面反映大市短期或向26,000點附近靠近，另一方面，大部分牛熊證街貨區間累計數目僅為300至800張，反映即使短線投機客亦對今年餘下時間沒有表現出太大的入市興趣。

香港政府與廣東省原有的東江水協議將於2020年度屆滿，雙方日前簽訂新協議，當中加入按實際取水量扣減水價的「統包扣減」方式。預期在新協議下，將對粵海投資（0270）未來幾年的業績帶來正面作用。

預期股息率逾4厘 防守力強

粵海投資經營業務多元化，涵蓋水資源、物業投資及發展、百貨營運、發電、酒店等等。作為一隻傳統公用類別股份，粵海投資的核心業務水資源，收入貢獻超過集團總體一半比例，去年收入佔總收入達56.7%。出於居民生活對水資源的剛需，粵海投資相對其他公用股而言，其核心業務更為穩定。在水資源業務中，對本港的供水項目更佔主體地位。根據香港政府與廣東省政府於2017年簽訂的2018年至2020年度香港供水協議，集團於2018年、2019年及2020年三個年度，每年對港供水收入分別為47.9億、48.1億及48.2億港元。

集團前期股價出現明顯下跌，主要受原有東江水協議將屆滿，新協議尚未落後的不明朗因素影響。如今在新協議下，未來3年水價，約處於48.2億至50.1億元。同時，粵港雙方同意此機制應至少沿用到2029年，此將大大降低了粵海投資未來幾年業績的不確定。目前集團股價對應預期股息收益率超過4厘，防守力高。建議可現價關注，目標價15.50元，暫不設止蝕價。

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光新點股]