車強：中國經濟由高增長轉型優質增長

經濟強勁復蘇 貨幣財政料收緊

中國經濟可以繼續看好。中國經濟發展步入正軌，由高速增長的目標轉型至優質增長，並過渡至更為可持續的增長模式。在中共第十九屆五中全會中，官方概述了中國的5年計劃及其2021至2035年的長遠目標。計劃的細節將在2021年公布，其主要涵蓋範疇包括︰（1）進一步實施更大範圍的對外開放，吸引投資；（2）加快數碼化，持續提升在價值鏈的位置；（3）推動科技地方化，增加創新基建；（4）通過內循環減輕人口老化影響；（5）實施「城市化2.0」，重點推行地區融合；（6）聚焦綠色及環保發展。

新的5年計劃有助中國提高生產力，長遠能讓中國避免跌入中產陷阱。短期而言，由於中國經濟強勁復蘇，預期貨幣及財政政策將回復正常，勞工市場亦將在明年全面復蘇。因此，信貸增長將會放緩。

股票市場方面，今年的「新經濟」及「舊經濟」股的估值出現了明顯分歧。新冠病毒疫情重挫很多公司的盈利，市場由氣氛而非基本因素帶動，並受寬鬆政策支持。雖然中國股市依然吸引，特別是香港股市，但投資者在2021年應將目光放在企業盈利復蘇之上。

長遠投資主題：消費升級

長遠而言，主要投資主題源於中國的5年計劃，把重點放在「消費升級」之上，即對優質及價格較高的貨品及服務的需求增長，特別是低線城市的收入水平開始上升。重點關注創新領域，因其有助提高生產力以應對人口老化。行業方面，繼續看好消費行業。短期而言，亦看好服務業，特別是休閒及旅遊股——隨着疫情的影響開始消退，服務業盈利將持續改善。科技、媒體及通訊股亦可看好，尤其是這些領域受5G及自動化的強大內需帶動。最後，醫療改革將持續為醫療保健業帶來龐大的長期機遇。

雖然本行看好中國股票在2021年的前景，但必須繼續審慎注意風險。中美關係是中國最大的不利因素之一。兩國將繼續在多方面直接競爭，特別是在科技、安全及金融等領域。

平安基金經理

[車強 投資全局]