無疫症英仍一成兒童食物不足

【明報專訊】疫情爆發後，英國慈善機構「食物基金會（Food Foundation）」開始追蹤英國家庭的糧食問題，在其9月公布的數據顯示，14%育有孩子的英國人，在過去6個月面臨一般至嚴重的食物不足問題。這相當於全國有400萬人，包括230萬兒童面臨捱餓的威脅。不過即使是疫情爆發前，英國也有11.5%育有兒童的家庭面臨食物不足的問題。食物基金會的數據顯示，疫情爆發後，英國有12%育有孩子的家庭，在過去6個月因負擔不起食物，而減少用膳次數。聯合國兒童基金會（UNICEF）本月承諾將撥款逾70萬鎊（約736萬港元），資助多項協助英國兒童的計劃，例如向社區項目「學校食品事宜」提供2.5萬鎊（約26.3萬港元）捐款，助倫敦南部25所學校在聖誕假期及2月學期休假期間，提供營養早餐。