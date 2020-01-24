維景灣畔低市價成交 兩房778萬沽

業主持貨逾11年賺1.9倍

原業主在上周以820萬元放售，議價後減價42萬元或5%至778萬元易手，實呎15,078元，成交價較市價800萬元低22萬元或2.8%。原業主2009年5月以272萬元購入，持貨逾11年，帳面獲利506萬元，物業升值1.9倍。

富強苑3房未補價788萬沽

另外，世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，樂富居屋富強苑新近錄3房戶成交，有關單位為E座高層09室，屬實用644方呎3房戶，原業主今年9月起放售，當時叫價898萬元（未補地價），放盤3個月仍未獲洽詢，加上近期疫情仍嚴峻，願減價沽貨，近日議價後以788萬元（未補地價）沽出，較原叫價低110萬元或12%，折合實呎12,217元。原業主2017年3月以650萬元（未補地價）購入，持貨逾3年半，帳面獲利138萬元，物業升值21%。

一手市場昨錄近20成交

一手市場昨日錄近20宗成交，其中一宗為會德豐重售將軍澳日出康城5期MALIBU的1房戶撻訂單位，為3A座51樓D室，實用面積369方呎，成交價695萬元，實呎18,835元。MALIBU自2018年3月起推售至今，共售出1,592伙，佔全盤1,600伙的99.5%，套現逾149億元。

另外，會德豐旗下東九啟德OASIS KAI TAK昨日售出一個2房單位，為第2座5樓B室，屬實用494方呎2房戶，開放式廚房戶型，成交價1087.8萬元，實呎22,020元。據悉，買家為專業人士，看好啟德未來發展潛力，購入作投資用途。