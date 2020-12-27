康希諾出乎意料落選港股通

葉尚志：市場處觀望期 影響有限

滬深交易所沒有提及無將康希諾納入滬港通的原因。第一上海首席策略師葉尚志表示，康希諾既然已於8月在上海科創板上市，內地資金沒有迫切需要透過港股通買H股，因此即使未有納入，對H股股價影響亦不會太大。

至於周一起包括啟明醫療（2500）等6隻生物科技股納入港股通，葉尚志認為現時整體股市處觀望階段，短線而言消息對股價未必會有很大的刺激，不過將來多了北水可以買賣，長遠而言仍是好事，實際則要視乎公司本身有沒有領先的研發能力。

上周五滬深300指數上升0.84%，A股由經濟周期股帶動做好，中遠海控（1919）A股升近10%，多隻金屬股亦升停板。葉尚志認為，11月疫苗出現後的新舊經濟資金輪換已經完成，需要等待疫苗令經濟好轉，周期股才會再成為大市焦點。

內地監管機構立案調查阿里巴巴（9988），騰訊控股（0700）、京東（9999）和美團（3690）的ADR亦齊跌。葉尚志指出，內地推出規範措施，科網平台股上升大半年後，尚存調整壓力。