比特幣取代黃金 高盛摩通意見分歧

高盛早前發表報告亦表示，金價走勢確實讓一些投資者覺得比特幣正在取代黃金，但該行認為，雖然比特幣對黃金有替代屬性，並部分擠壓黃金的避險需求，但並不認為比特幣的日益流行會對黃金「最後貨幣」地位構成威脅。

高盛表示，大型機構和大額投資者考量到虛擬貨幣透明度，基本遠離比特幣；而散戶的投機買賣亦使得比特幣成為一種過度風險資產，與黃金作為具有長期實際資本保值的防禦資產有所不同。因此最近一段時間的黃金拋售（見圖），更多是疫苗驅動的風險偏好變化，而不是轉投比特幣。不過，摩根大通卻持另一看法，該行報告表示，自今年10月以來，比特幣信託基金Grayscale Bitcoin Trust已吸引近20億美元資金流入，同期的黃金ETF則流出70億美元。而且比特幣僅佔家族理財資產的0.18%，黃金ETF則達到3.3%，若資金從黃金流向比特幣，其規模將以數十億美元來計算，這意味着比特幣比起黃金具有更大空間吸引資金流入。摩根大通指出，如果這種中長期論點被證明是正確，那麼資金流入比特幣、流出黃金ETF的趨勢可能會持續下去，未來幾年金價將受到結構性的衝擊。

恒生陸庭龍：短期投機 非取代黃金

恒生私人銀行及信託服務主管陸庭龍則認為，低息環境釋放大量資金進入市場，很多資產價格已大幅上升，因此短期資金才瞄上處於上升軌道的比特幣短炒，所以今次大升是熱錢看中其可以滿足短期投機，而非覺得其可取代黃金避險。