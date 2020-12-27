比特幣升破2.5萬美元 9月漲4倍 央行勁印鈔削弱貨幣價值 資金轉捧另類資產

明報記者 陳子凌

比特幣是次升浪於10月開始，並於12月急速上漲，不足一個月接連升穿20,000美元、21,000美元等關口，聖誕期間升勢仍凌厲，昨日一度突破25,000美元歷史高位（見圖），其後雖回落至24,800美元左右水平，但與3月時低位4900美元比較仍累升逾4倍。

分析：投資者希望有新避險資產

分析認為，今次比特幣受追捧與華爾街投資者有關。據區塊鏈分析公司Chainalysis指出，包括機構及傳統投資者都採用比特幣，是推動比特幣今次升勢的原因之一；例如美國知名對冲基金經理保羅．瓊斯（Paul Tudor Jones）5月曾表示，已經把投資組合2%買入比特幣，因為疫情期間各國政府印鈔救市，令傳統貨幣價值大減，雖然黃金作為傳統對冲資產表現仍良好，但投資者更希望有新避險資產。

主要金融服務公司採納比特幣也助推升勢，商務智能軟件公司MicroStrategy於8月斥4.75億美元購買比特幣，是首家配置比特幣的美國上市公司（見表）；美國移動支付公司Square在10月斥5000萬美元購入比特幣，並將比特幣納入財務投資；同月PayPal亦宣布，支援用戶購買、出售並持有比特幣。就連有近170年歷史的美國萬通保險，早前亦斥9846萬美元購買比特幣。這些公司加入比特幣行列，無形中令普羅大眾更方便接觸到比特幣。

「末日博士」：純屬投機 不應買入

不過市場非一致唱好比特幣，有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）便警告，比特幣不算貨幣，亦不屬記帳單位或支付手段，甚至不屬於資產，意味其沒有收入和實際用途，唯一屬性是投機，價格上升不是由基本因素驅動，而是由「大鱷」操縱，因此比特幣不應該出現在散戶或機構投資者的投資組合中。