入伙盤一號九龍道兩房呎租41元

本月初入伙暫錄4宗租務

雷澤麟補充，一號九龍道自本月初開始入伙後，暫錄4宗租務成交，平均呎租約50元，與毗鄰入伙4年、位於營盤街及順寧道的新晉單幢盤薈悅，近期平均呎租約48元相若。

他又稱，一號九龍道目前仍在進行收樓，所以市場放盤並不算多，暫只有12個放租單位，佔全盤100伙約一成。現時項目月租叫價最低由1.5萬元起，單位為低層實用302方呎的1房戶，呎租叫價50元。

LP6低層1房月租1.2萬

另一邊廂，屬今年最大型的入伙盤、將軍澳日出康城LP6再錄租賃成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，有關單位為5座低層H室，實用347方呎，1房望內園景，以月租1.2萬元獲承租，平均實用呎租35元。據悉，業主在2018年9月以495萬元向發展商購入單位，現可享租金回報約2.9厘。

綜合地產代理資料，截至昨日，LP6本月暫錄得33宗租務成交，實用呎租介乎32至38元；而項目現有逾300個租盤放租，實用呎租叫價約35至38元。有代理指出，項目尚未完成整個收樓程序，預計未來放租單位或有機會進一步增加，屆時屋苑的租金或受壓。