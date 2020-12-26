蔚藍灣畔天台戶放盤7年 平安夜劈價沽出

麗港城3房海景戶1090萬易手

香港置業分區董事劉浩勤表示，蔚藍灣畔最新售出的特色戶位於1座頂層，實用654方呎，3房連套房間隔，附設558方呎天台，原業主早在2013年起已放售，當時以2000萬元放售，叫價大幅高於市價，放售多年亦未能售出。及至今年本港爆發疫情，近月疫情更未能受控，原業主看淡後市，決意沽貨，在今年9月起調低至市價1240萬元放售，終在日前以1168萬元易手，較今年9月叫價低72萬元或5.8%，若對比2013年放售價計，大幅劈價達832萬元或42%，折合實呎17,859元。原業主2010年4月以558萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利610萬元或逾1倍。

另外，市場消息指出，麗港城新近錄海景戶成交，位於14座高層H室，實用748方呎，3房連套房間隔，原業主以1100萬元放售，議價後以1090萬元易手，折合實呎14,572元。

資料顯示，同類型單位14座高層H室，面積相同，在今年1月以1163.8萬元高價成交，新成交價屬今年同類次高。原業主1999年9月以375萬元購入，持貨逾21年，帳面獲利715萬元或1.9倍。

此外，一手市場氣氛持續淡靜，昨日及今日兩天聖誕節假期，至少4個新盤展開新一輪銷售，共涉217伙，以嘉華（0173）旗下啟德嘉峯匯推售的數目最多，共208伙，昨日單日售出7伙；另同系大埔白石角已屆現樓的嘉熙則售出3伙。

昨一手約20宗成交

昨日一手市場共錄得約20宗成交，較去年聖誕日只錄得單位數的成交量，按年倍升，主要是去年同期新地（0016）正部署推售天水圍WETLAND SEASONS PARK，部分購買力被凍結所致。