路透：中國國債發行規模 明年料與今年相若

關鍵期限國債傳500億至750億調整

一位與會消息人士透露，財政部並表示明年單期國債發行量會考慮到市場波動，關鍵期限國債將在500億元至750億元區間靈活調整。財政部對上述消息未予置評。

截至12月24日，今年記帳式國債和抗疫特別國債合計發行規模為6.8萬億元，加上昨日招標的年內最後兩期貼現國債800億元，總發行規模約為6.91萬億元；再加上儲蓄國債發行量近1600億元，今年國債總發行規模約為7.07萬億元。

就算不計特別國債，今年國債淨發行量已超過中央財政預算赤字規模，報道指出，今年的財政刺激政策是特殊時期的非常之策，國內新冠疫情已基本受控，同時經濟保持良好增長，明年政策力度收斂勢屬必然，赤字返回正常水平，以及國債淨融資降回正軌亦無懸念。

今年中國赤字率2.8%升至3.6%

除了國債，今年中國亦擴大財政赤字規模，赤字率從2.8%提高至3.6%，赤字規模比2019年增加1萬億元；此外也擴大地方政府專項債券額度，全年地方專項債新增3.75萬億元，比去年多1.6萬億元。