初創搞食材供應平台 助餐飲業降成本

冀每月最少減4000至5000元

吳肇基指出：「家族有開辦西餐廳的經驗，在過程中，他們發現網上欠缺食材供應商的資訊，小餐廳亦欠缺議價能力，因此觸發他們開發食材版的Open Rice 。」

Chef Station在2019年12月因此應運而生，並且自8月推出服務。他們已經和40家食材供應商合作，以及和250家餐廳簽約，主要為茶餐廳、粉麵店及冰室，當中有10%至20%已作簡單的下單訂購。他期望到2021年底，能夠令跟他們合作的食材供應商及餐廳數目分別增至100個及1000家。

他們期望能夠幫助到餐廳業界，每月最少減省4000至5000元成本，並且幫助食材供應商增加市場佔有率。尤其在新冠病毒疫情下，業界處於求存關頭，控制成本因此變得重要，他們期望能夠從中提供協助。

助食材供應商增市佔率

在疫情影響下，吳肇基表示，食材供應商遇到「走數」情况增多，因此，在開發食材供應平台時，Chef Station亦擬與新加坡的支付系統公司合作，提供較佳的信貸條款及數期，食材供應商因此可以保障現金流減輕營運壓力，支持營運所需。

同時，有見餐廳通常每天耗時最少1小時跟最少8至10個供應商交手及點算存貨，他們亦提供採購管理、存貨管理、員工管理、會計及數據分析功能，助業界進一步減省成本。有關系統更曾經幫助業界察覺不尋常的存貨變化，提高保安，變相減少損失。

Chef Station成立至今，已經投資百萬元計，並且已於今年4至5月份進行首輪融資，吸納以百萬元計的資金。吳肇基稱，現有工作團隊連同他本人，已有7個全職及3個兼職員工，下一步他們會嘗試物色食材供應商及機構參與投資者。