置地斥1億助港青貧困戶 「家基金」伙3機構 邀員工租戶齊參與

明報記者 陳偉燊

為弱勢學童提供免費學習支援

林婧華說：「置地公司在港成立及經營逾130年，但是香港去年面對重大挑戰，作為大企業之一，冀帶頭共同面對難題。」該集團不限於將土地資源作重劃目的（repurpose）配合社區需要，而是用了大半年時間去籌劃發起基金，冀作長遠承諾，付諸行動在社區層面建立伙伴關係，協助應對挑戰，促進可持續的社會共融，提高市民上游能力。

她指出，在香港貧富懸殊的衝擊下，平均最少每7人中就有1人生活於貧窮線下，在學兒童及青年中，更每6人有1人生活於貧窮線下。年輕人及住屋問題尤其值得關注。

置地公司家基金成立後，首階段與協青社、願望成真基金及陳校長免費補習天地合作。林婧華指出，例如在陳校長免費補習天地的平台下，為經濟困難家庭中的弱勢學童提供免費學習支援，由義務導師提供一對一補習及才藝學習課程。透過協青社，他們協助高危青年成為正向青年，重拾學習動機，發掘個人志向及尋找成長動力。

置地公司在與願望成真基金有22年合作的基礎上，繼續協助病童積極面對治療。成立基金只是第一步，1億元只是供香港基金運作所需，她說肯定會尋求與其他機構結伴，幫助社區發展，甚至在有需要時再注資。

將來擬覆蓋至內地東南亞

她表示，置地會在業務覆蓋地域所及，例如在中國內地及東南亞，因應各地的社區需要，在各地推動「家基金」。

林婧華指出，置地亦鼓勵員工參與相關的義務工作，並推動寫字樓及商場租戶參與，不限於配對捐款，希望推動中環人一同參與，例如可協助搞講座、提供義工服務，提供指導（mentoring）等，幫助年輕人增進知識，以及學懂如何面對困難。在消費者層面，亦會在今年的置地廣場聖誕市集，光顧內裏的特色商店，收益將捐贈予3家合作伙伴支持繼後推動的活動。