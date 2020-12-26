A股做好 滬指深指全日高位收市

【明報專訊】昨日聖誕節假期，包括香港、新加坡、韓國、澳洲等亞太區股市休市，至於仍然開市的A股，在中央繼續表態要持續支持經濟的消息下低開高走，三大指數上午開市齊跌，不過隨後在電力、有色金屬、煤炭、航運等板塊帶領下，中午前已止跌回升。上證指數最終以接近全日高位的3396點收市，升33點或0.99%；深成指升穿14,000點，同樣以全日高位收市，報14,017點，升101點或0.73%，兩市成交7938億元；創業板指數報2840點，升20點或0.71%。
深成指升穿14000點
國務院總理李克強日前主持召開國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議時指出，「十四五」規劃既要考慮未來5年發展，與2035年遠景目標銜接，亦要針對明後兩年促進經濟恢復正常增長，打穩發展基礎的特殊情况。他表示，中國經濟基數已經相當大，未來5年以合理速度平穩增長就是了不起成就。
其他亞太區股市，港股休市，恒指黑期昨晨收報26,277點，跌66點。泰國SET指數升2.4%；台灣加權指數微升0.36%，日經225指數則高開後走勢反覆，收報26,656點，微跌0.04%。
日本上月零售數據遜預期
據日本昨日公布的11月零售數據，當月大型零售商銷售轉跌，按年減少3.4%，較預期的減少2.2%為差，10月則錄得2.9%增長。整體零售銷售按年增長0.7%，亦遜於市場估計的增長1.8%，及較10月的增長6.4%大幅收窄5.7個百分點；按月亦減少2%，差過預期的減少0.8%。
另外，東京證交所昨日宣布指數改革，將逐步從東證（Topix）指數移除市值低於100億日圓（折合約7.48億港元）的上市公司，估計約佔所有上市股票的1%。同時於2022年4月重整主板和其他3個較小板塊的市場結構，包括降低東證小型股的權重等措施，屆時會因應架構調整而啟用新的股票指數；此外又計劃在2023年廢止東證MOTHERS創業板指數。