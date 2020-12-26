A股做好 滬指深指全日高位收市

深成指升穿14000點

國務院總理李克強日前主持召開國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議時指出，「十四五」規劃既要考慮未來5年發展，與2035年遠景目標銜接，亦要針對明後兩年促進經濟恢復正常增長，打穩發展基礎的特殊情况。他表示，中國經濟基數已經相當大，未來5年以合理速度平穩增長就是了不起成就。

其他亞太區股市，港股休市，恒指黑期昨晨收報26,277點，跌66點。泰國SET指數升2.4%；台灣加權指數微升0.36%，日經225指數則高開後走勢反覆，收報26,656點，微跌0.04%。

日本上月零售數據遜預期

據日本昨日公布的11月零售數據，當月大型零售商銷售轉跌，按年減少3.4%，較預期的減少2.2%為差，10月則錄得2.9%增長。整體零售銷售按年增長0.7%，亦遜於市場估計的增長1.8%，及較10月的增長6.4%大幅收窄5.7個百分點；按月亦減少2%，差過預期的減少0.8%。

另外，東京證交所昨日宣布指數改革，將逐步從東證（Topix）指數移除市值低於100億日圓（折合約7.48億港元）的上市公司，估計約佔所有上市股票的1%。同時於2022年4月重整主板和其他3個較小板塊的市場結構，包括降低東證小型股的權重等措施，屆時會因應架構調整而啟用新的股票指數；此外又計劃在2023年廢止東證MOTHERS創業板指數。