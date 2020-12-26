鎊匯連升3日 分析：投資者或獲利回吐

證券界：英業務較多港企或受惠

現時香港企業參與英國市場愈來愈多，撇除在英國業務佔比較多的匯控及長和系，大部分香港上市企業多參與當地地產投資（見表）。長和系涉足當地業務最為廣泛，由地產、酒吧、基建、零售及港口不等。

根據長和（0001）6月底止中期業績顯示，若英鎊貶值10%，會導致EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）減少10億元、除稅後利潤減少2億元、債務淨額減少10億元、債務淨額對總資本淨額比率增加0.3個百分點。

永裕證券董事總經理謝明光認為，歐、英落實脫歐協議，英鎊轉強，有利以美元報帳的匯控，及長和系等，這些公司或會有匯兌收益，利好投資當地股份的氣氛。但是亦因為達成脫歐，他恐有企業遷離英國，因而影響對當地寫字樓及購物商場需求，特別影響中小型發展商。

此外，根據國際貨幣基金組織最新公布資料，美元佔全球央行儲備的比重，在今年第三季降至60.4%，連跌兩季。彭博報道更指出，法國農業信貸及加拿大帝國商業銀行均預期英鎊升見1.37及1.3715美元，後者更建議逢高沽售。

盧楚仁：觀望英國會是否通過協議

資深獨立商品分析師盧楚仁表示，近期英鎊已由1.21升至1.36，隨着達成脫歐協議落實，加上假期的關係，他恐出現反高潮及平倉壓力。宜觀望英國下議院會否通過脫歐協議，以及疫情的影響。若1月5日美國大選確定喬治亞州兩席參議員席位歸民主黨，料刺激美元反彈，或再拖累英鎊下調。至於土耳其加息兩厘超過市場預期，他認為市場正觀望該國經濟會否不穩，進一步影響歐洲經濟。