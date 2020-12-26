銀保監：非金融機構不得代售理財產品

【明報專訊】銀保監昨日公布《商業銀行理財子公司理財產品銷售管理暫行辦法（徵求意見稿）》，明確理財產品銷售機構分為兩類，一類是銷售自身理財產品的銀行理財子公司；一類是接受銀行理財子公司委託銷售其理財產品的代理銷售機構，而管理辦法表明，現階段只允許銀行理財子公司和銀行業金融機構作為代理銷售機構，任何非金融機構和個人不得直接或變相代理銷售理財產品，以及以任何形式挪用理財產品銷售結算資金。