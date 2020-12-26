銀保監：非金融機構不得代售理財產品

【明報專訊】銀保監昨日公布《商業銀行理財子公司理財產品銷售管理暫行辦法（徵求意見稿）》，明確理財產品銷售機構分為兩類，一類是銷售自身理財產品的銀行理財子公司；一類是接受銀行理財子公司委託銷售其理財產品的代理銷售機構，而管理辦法表明，現階段只允許銀行理財子公司和銀行業金融機構作為代理銷售機構，任何非金融機構和個人不得直接或變相代理銷售理財產品，以及以任何形式挪用理財產品銷售結算資金。
明確理財產品銷售機構分兩類
換句話說，包括現時絕大部分非銀行金融機構及互聯網平台，都不能從事理財產品的代銷業務。
銀保監負責人透過「答記者問」形式表示，下一步將根據情况，適時將理財產品銷售機構範圍擴展至其他金融機構和專業機構。
市監總局：去年立案調查103宗
另外，日前高調宣布對阿里巴巴（9988）進行反壟斷調查的市場監管總局，昨日發布《中國反壟斷執法年度報告（2019）》。報告提及，2019年當局共立案調查103宗案件，按年增加19.4%，有46宗已結案，數量按年持平；罰款總額則按年升11.9%至3.2億元（人民幣，下同）。
案件主要涉及醫藥、航空、汽車、房地產及公共事業等與民生密切相關行業，但未有關於近期焦點監管的互聯網平台經濟領域。