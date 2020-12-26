《人民日報》再發評論：大型互聯網平台應帶頭加強自律

指加強監管 維護有序競爭

文章指出，平台經濟的發展固然離不開規模效應和網絡效應，但絕不意味着平台企業可以走向壟斷。現時國內優秀的平台企業，都是過去從公平競爭中拼殺出來，今天的大企業、大平台，也都是從當年的小公司、小網站起家的，因此，今天的大企業、大平台也應該能為後進入的小公司、小網站留有良性競爭的機會。而加強反壟斷監管，維護平台經濟領域公平有序競爭，可以有效降低市場進入壁壘，形成開放包容的發展環境。

文章認為，加強反壟斷監管與做強做大平台經濟不矛盾，相反是對平台經濟發展環境的有力保護，所以對於平台經濟來說，加強反壟斷監管，帶來的絕不是行業的冬天，而是更好更健康發展的新起點。

《人民日報》前日的評論已強調，是次立案調查阿里巴巴，並非意味國家對平台經濟的態度有所改變，反而是引導、促進其健康發展，並指中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，意味反壟斷方針由內地最高層決定。

傳要補交電商稅 阿里指謠言

另外，昨日網上流傳聲稱是阿里內部人士的截圖消息，指明年元旦後在阿里旗下天貓、淘寶、菜鳥、阿里雲註冊的電商商家都要補交電商稅，阿里回覆表示，截圖內容為謠言，並已經對向外傳播相關假消息的自媒體進行投訴。