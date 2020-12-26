阿里美股收跌13% 單日最大跌幅 折合較港股再挫6% 拼多多受惠彈一成

明報記者 蔡穎霖

阿里日前遭市場監管總局立案調查實施「二選一」等涉嫌壟斷行為，公司股價周四在港股大跌8.1%後，於美股亦大挫13.3%至222美元，見自6月底以來新低；折算港股報每股215.17港元，較港股收市再低5.7%。此外，根據彭博數據，阿里美股的沽空倉由10月中的高位4761.1萬股，減少13.7%至本月中的4107萬股，曲線反映市場對該股的需求下跌。

馬雲身家平安夜蒸發346億

據阿里年報，截至今年7月2日馬雲持有約10.44億股，於美股大跌使其身家在平安夜蒸發346億港元。

消息拖累其餘「ATM」股價表現，騰訊（0700）ADR跌5.3%，折合港股跌至約541.12元，較港股收市再跌2.7%；美團（3690）ADR則跌5.2%，較港收市再跌2.6%。不過拼多多卻受惠，ADR收市急漲8.9%，盤後續升0.7%，報153.76美元。自今年10月底以來，拼多多累升近七成，京東（9618）ADR累升3%，反觀阿里ADR大跌27%。

是次阿里被查的所謂「二選一」壟斷行為可追溯至2013年，當時阿里旗下的電商平台天貓要求商家只能在其或京東之間二擇其一進行促銷，2015年雙十一，京東實名舉報天貓二選一行為，2017年進一步以「天貓濫用市場支配地位逼迫商戶二選一」為由控訴至法院，並將同樣被淘寶以「二選一」打壓的拼多多和唯品會（vip.com）申請列為起訴方，此案上月底已在北京市高級法院進行不公開質證。

除了「東貓案」，內地家用電器品牌格蘭仕（Galanz）在去年「618促銷節」時，也因不滿阿里禁止其在對手平台拼多多上進行銷售，於同年11月就天貓「涉嫌濫用市場支配地位」等事宜提起訴訟，雙方在今年才庭外和解。

分析：拼多多縱受惠 不宜太樂觀

富昌證券聯席董事譚朗蔚稱，在納斯達克上市的拼多多，業務主要在中國內地，相信不排除也會受《反壟斷法》影響。不過「阿一（行業龍頭）受打壓的力度較大，樂觀來說，阿二、阿三受到的影響相對較小，甚至可以產生正面影響，有機會得益」，惟強調整體而言，情况亦難以過於樂觀。