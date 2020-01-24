黃竹坑工廈W50單位業主損手212萬

裕泰興「太子爺」 8790萬沽葵涌工廈單位

另一方面，市場亦有資深投資者沽售手頭物業。土地註冊處資料顯示，由老牌發展商裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝相關人士持有，位處葵涌美和工業大廈的三層樓面、面積合共19,314方呎，上月以合共8790萬元售出，呎價4551元。

資料顯示，羅守輝等早前先後購入該廈多層樓面。土地註冊處資料亦顯示，仁愛堂前主席龐維新等人持有的上環興業商業中心低層全層，面積4442方呎，亦以5397萬元售出、折合呎價約12,150元。

龐維新售上環商廈單位賺1.9倍

龐維新等人是於2007年，透過公司名義以1843萬元入市，持貨13年，帳面獲利約3554萬元，物業升值約1.9倍。

此外，市場消息稱，上環水池巷6至7號地下6至7號舖，建築面積1200呎，原業主叫價2300萬元，最新減價450萬元或近兩成，以1850萬元售出，呎價約15,417元。以物業現時月租約4.7萬元計，新業主可享租金回報率逾3厘。上址原業主早於1990年購入舖位，當時作價僅110萬元，持貨30年，現帳面獲利1740萬元，賺幅近16倍。