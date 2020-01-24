4新盤推217伙聖誕節假搶灘

假期前夕新盤僅錄10宗成交

嘉華旗下近日銷情提速的啟德嘉峯匯，今日推出208伙發售，為今個假期推出最多單位數量的新樓盤，其中200伙採先到先得發售、另8伙則採標形式；此外，同系已屆現樓的大埔白石角嘉熙，今日亦會開售2伙。

綜合市場資訊，聖誕節前夕，新盤市場昨日估計僅錄逾10宗成交；遠展（0035）旗下位處沙頭角禁區內的新盤尚澄，以380.95萬元，售出2座6樓N室，屬實用面積367方呎一房戶，實呎10,380元。可留意的是，尚澄位處沙頭角禁區範圍內，發展商指明買家必須持有區內居民證（俗稱禁區紙）。

另本報統計，12月迄今主要新盤暫錄約23宗撻訂，最新一宗來自恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸，原於今年8月以489.18萬元售出的1座12樓M室，屬實用面積197方呎開放式戶，買家原本已簽署正式買賣合約，但新近取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約49萬元。

MOUNT NICHOLSON推5伙

明年元旦招標

即將踏入2021年之際，發展商已開始部署來年的銷售活動。九倉（0004）日前剛以120億元、每方呎樓面地價46,272元投得山頂文輝道超級豪宅地皮後，由該公司與南豐合作、會德豐地產負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON ，隨即加推第三期5個單位，昨上載銷售安排，新推出5個分層單位，包括3C室、3D室、8C室、15C室及15D室，實用面積介乎4230至4601方呎，於2021年1月1日、當日上午10時至下午1時招標。