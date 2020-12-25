趙國雄傳逾1億沽中半山Albany單位

若落實成交 帳面賺逾一成

上述The Albany中層C室，實用面積1948方呎，市場消息指，趙早前以1.2億元連兩個車位放售，市場盛傳物業最新以約1.07億元售出，實呎約54,928元，售價及呎價料為項目標準戶新高。翻查資料，趙國雄是於2017年初以首置名義購入，當年共作價9680萬元，若落實以1.07億元售出，持貨3年多，帳面料獲利約1020萬元或約逾一成。

嘉里郭氏家族沽東半山豪宅賺31倍

另一方面，土地註冊處資料顯示，港島東半山怡園黃泥涌峽道2D號中層雙號室，實用面積2547方呎，本月初以8500萬元沽出，實呎33,373元。原業主為嘉里集團董事長郭孔丞及相關人士，早於1983年透過公司名義以265萬元購入，持貨至今37年，帳面獲利8235萬元，賺幅高見約31倍。

此外，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴形品．星寓頂層特色戶，實用面積947方呎，3房連套間隔另連46方呎平台及761方呎天台，原業主以2200萬元放盤2個月後，新近減價120萬元或約6%後，以約2080萬元成交，為屋苑二手新高價，實呎21,964元。原業主2014年12月以約1640萬元購入單位，持貨6年，帳面賺約440萬元，物業升值約27%。

形品．星寓特色戶2080萬沽 二手新高

另灣仔囍滙12月至今錄得約7宗二手成交，美聯區域經理鮑頴鴻表示，囍匯新錄2座中層C室易手，屬實用面積441方呎一房間格、設開放式廚房及露台，以1170萬元市價成交、實呎26,531元。原業主2013年12月以約871.2萬元一手購入物業，是次轉手帳面獲利近299萬元，物業升值34%。