三大整體樓價指數連挫兩周 分析：未來幾星期樓價走勢續反覆

明報記者 林尚民

據中原地產最新公布，CCL最新報175.88點，按周跌0.38%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報178.99點，按周跌0.45%；CCL（中小型單位）報176.49點，按周跌0.49%。上述三大整體指數齊跌兩周，其間CCL累跌1.05%、CCL Mass累跌1.34%、CCL（中小型單位）累跌1.31%。

唯豪宅樓價指數連升3周

至於CCL（大型單位），最新報172.68點，按周卻上升0.25%，更是連升3周合共0.74%；近8周即兩個月來、豪宅樓價在171點到172點之間企穩，有回穩迹象。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期，未來幾星期，樓價將繼續反覆，未有明顯向上或向下的信號，走勢仍有待觀察。

至於四大分區方面，呈現三區跌、一區升的局面，其中新界西CCL Mass報162.17點，按周升0.56%，新界西樓價上周急跌後，今周回升，顯示有用家承接支持。

港島九龍新界東樓價跌

另外三區，新界東CCL Mass報188.88點，按周跌0.20%，連跌兩周共1.99%；九龍CCL Mass報173.81點，按周跌0.93%，連跌兩周共1.43%；港島CCL Mass報185.06點，按周跌0.85%，終止兩周連升。

至於12月22日港島南區黃竹坑站5期住宅地皮截收意向，以及12月23日山頂文輝道住宅地皮以120億元批出，對樓價的影響，將於2021年1月中旬的CCL才開始反映。

另外，據美聯統計，本周末（12月26日至27日）15個指標屋苑預約睇樓量錄得約414組，較上周末回落約5%，若連同聖誕節假期共3天長周末計算，二手屋苑預約睇樓量錄得566組水平。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，部分準買家繼續趁機在市場「尋寶」，惟多數市民與家人歡度佳節，加上限聚令影響，導致本周末二手屋苑預約睇樓活動未見突出，並按周輕微下跌。

美聯：聖誕周末預約睇樓跌5%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，預計今年聖誕節長假期，市民大都留港度過，二手睇樓活動料可保持正常，惟因業主減價空間有限，長周末預約參觀表現一般，發展商以高價奪山頂地王，反映對未來樓市仍充滿信心，利好市場情緒，整體氣氛正面樂觀。