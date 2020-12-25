取消與Republic Services合作 Nikola股價續跌

《華爾街日報》昨日引述Nikola內部信件，指行政總裁Mark Russell曾對僱員發信稱，公司管理層是因為發現若要符合Republic Services的訂單要求，便須重新設計卡車，而不能使用現有的型號，才決定終止訂單。Republic Services方面昨日則公布，將會與其他生產商進行新能源貨車的開發。Nikola旗下新能源車採用氫燃料電池，有別於多數新能源車的鋰電池。報道指，此前為證明自身概念可行，Nikola曾大舉宣傳所獲的訂單。

不過，公司昨日亦公布部分正面消息，稱旗下的Tre型號半掛式貨車（semi-truck）將於明年起在國內開始發貨。此外，公司亦計劃其首個商業化運作的氫能源站，將於明年動工。Nikola今年6月借殼上市，但未幾便遇上「滑鐵盧」，沽空機構質疑發布會上的卡車動力是靠下坡，其後通用更宣布叫停收購Nikola股份的計劃。