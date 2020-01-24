駿隆：今年強積金大幅跑贏恒指 人均賺23123元

今年表現最佳之股票類別為大中華股票基金，平均回報為21.7%。但於這資產類別中，不同強積金計劃的相應基金，存在相當大的差別，最佳表現為中銀保誠的「我的中國股票基金」，回報達45.7%；而友邦的中港基金卻累跌4.5%。

大中華股票基金表現最佳

駿隆又提到，今年各國大推量寬，銀行息口持續下跌，中人壽於11月終止旗下「中國人壽保證基金」，並將「中國人壽樂休閒保證基金」的保證回報率由2%下調至1.35%。強積金成員應留意固定收益基金的回報，是否符合個人投資回報目標。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及財政政策措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情况持續脫鈎。他預期疫苗可大規模生產時，舊經濟板塊將會持續改善。債券價格亦持續高企，長債出現持續調整迹象。投資者要留意中美關係對中港股市的影響。長線可根據自身風險承受能力，分段吸納新舊經濟比例平衡的股票類別基金。