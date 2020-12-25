思捷主席柯清輝明年元旦辭任

公告指出，柯清輝及李嘉士因發展其他業務承諾而辭任，ZERBIB則鑑於最近公司股東基礎的變動，以及新的最大股東可能對公司方向帶來改變而辭任。

新大股東建議代理執行主席人選

自從股壇名人莊友堅太太、維他奶創辦人家族成員羅琪茵今年7月申報多次增持成為思捷大股東，隨即提出擬罷免行政總裁Anders Christian Kristiansen及財務總裁Johannes Georg Schmidt-Schultes執董職務，其後羅放棄罷免兩人議案，但委任邱素怡等3人入局擔任執董。至本月中，思捷公布Kristiansen及Schmidt-Schultes辭任執董。