近年積極進軍香港地產 投資額逾400億

高銀系及潘蘇通近10年始將焦點放回香港，包括2011年以約34億元收購啟祥道17號商業地皮，其後建成高銀金融國際中心，以及以8.5億元向英皇國際（0163）購入九龍灣英皇國際廣場。

雖然集團多年來不時遭市場質疑業務稀少，卻能作出大額投資，股價在2015年股市大時代高峰被瘋狂炒高，當時市場戲稱高銀地產（前上市編號：0283）及高銀金融為「高銀孖寶」，兩股市值曾炒上逾2000億元，股價更急升急跌，嚇怕市場。

不過，事件無阻高銀繼續在港掃貨，集團在2016年3月再以63.8億投得何文田常盛街官（現為何文田項目傲玟），又在同年12月投得何文田站1期，當時補地價逾62億元，高銀曾指成本價約130億元。其後集團更放眼啟德，在2018年再以89億元投得啟德跑道區住宅地皮，2019年5月再接再厲以111億元投得啟德4C區4號商業地王。

屢傳財困 去年起頻出售港項目

隨着高銀集團及潘蘇通財困消息頻傳，去年在社會運動開始前夕，集團更棄標啟德商業地王，其後又出售啟德住宅地，並多次更改買家，以減少損失；加上高銀金融國際中心被售出，目前集團在港項目已所餘無幾。