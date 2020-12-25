接管人賣九龍灣商廈 高銀曾彈31% 消息：交易有別前出售方案 與高銀無關

明報記者 方楚茵、陳偉燊

雖然高銀金融國際中心交易由接管人出售，惟消息仍刺激高銀金融股價急升，股份昨復牌曾高見0.4元或升31%，收報0.355元，升16.39%，成交額約1035萬元。

根據高銀的公告，接管人以須對協議及內容嚴格保密為由，無提供更多交易的資料。對於FONG Tim是否轉投接管人懷抱、直接與接管人接觸，以及作價是否一如高銀10月所公布，消息人士僅透露，今次交易與之前的不同，亦與高銀金融無關。

無提供交易詳情 接管人：保密協議

高銀金融與由德銀及接管人代表的債主一方，就九龍灣高銀金融國際中心的主權糾纏多時。

高銀早於2018年曾將該物業向長實抵押貸款逾百億元（見表），其後在2019年4月才轉投由德銀安排的信託，並獲得為數102億元的浮息票據及夾層貸款再融資，惟這亦是雙方爭拗的起點。

在今年7月市場突傳出，作為高銀金融總部的高銀金融國際中心租戶收到接管通知，需轉向接管人交租；同時高銀旗下用於持有高銀金融國際中心的附屬公司賜譽在公司註冊處上載一批文件，其中顯示公司遭委任接管人。事隔兩日後，高銀金融始確認接獲數份追債通知，指公司結欠逾百億元債務，高銀金融國際中心已遭接管。惟雙方一直主張各自擁有高銀金融國際中心主權並鬧上法庭。

其間，高銀金融曾多次出手自救，包括引入長實（1113）並獲其協助再融資87億元，又出售旗下啟德地皮及保理業務等，更自行接洽商人FONG Tim以143億元出售高銀國際金融中心等，以證其有能力償債。

項目主權鬧上法庭 終裁定由接管人出售

不過，法院最終在今年10 月仍裁定高銀國際金融中心由接管人出售。最終，項目傳出FONG Tim轉投接管人懷抱，以逾140億元向接管人收購高銀國際金融中心。