德媒：中國提投資歐核電廠 中國外交部指假新聞

中歐貿談最後關頭 傳中方提新要求

德國《經濟週刊》（Wirtschaftswoche）昨引述歐盟知情人士報道，中方在談判時認為中國的核電技術比較進步，提出投資歐洲核電廠並採用中國技術的要求。中國近年大力投資歐洲的電力和港口等基礎建設，德國等國憂心國安風險紛紛設置審查門檻，而且部分國家已決定放棄核電。談判最後關頭中國突然提出投資核電廠的要求，在歐盟內部引發爭議。

中國外交部發言人汪文斌昨日表示，中國和歐盟就投資協定的談判進展順利，並指所謂中國就核電站問題提出更多要求、導致談判陷入僵局的消息是假新聞。

歐美近日頻傳反對聲音

歐盟與中國投資協定談了7年，有機會在今年底前、也就是德國擔任歐盟輪值主席國期間完成談判。不過，隨着限期將至，歐盟內部以至歐洲的盟友美國，這幾天也出現反對聲音。波蘭外長Zbigniew Rau本周二在社交媒體上，呼籲歐盟應該多與美國磋商，批評現在與中國簽署協定過於倉卒。歐洲議會對中關係代表團團長Reinhard Butikofer亦有轉載《德國週刊》有關核電投資的新聞，他早前一再呼籲中國對國際勞工組織（ILO）有關禁止奴工的核心勞動基準作出承諾。

美國候任總統拜登的國安顧問Jake Sullivan早前就呼籲，美國應與歐洲合作伙伴，就對中國經濟做法的共同關切，盡早進行磋商。但中歐商會主席Joerg Wuttke督促歐盟不要等美國，應盡快自行與中國達成協議。彭博指出，中歐協定的達成意味着，中國在香港、新疆等地鎮壓異議人士的做法非但沒有令其受到處罰，反而獲得進入歐洲市場的獎勵。德國墨卡托中國研究中心主任Mikko Huotari表示，達成中歐投資協定對於中國將是一個「象徵性勝利」，令歐美未來可能更難就中國問題結成統一戰線。