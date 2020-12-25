鎊匯曾升逾1% 英歐達貿易協議後收窄

蘇格蘭醞釀獨立 英鎊低見1.3553

市場憧憬英國及歐盟之間有機會就英國脫歐問題達成協議，刺激英鎊做好，一舉連橫升破1.35及1.36兩個大碼，最高曾見1.3619。至昨晚10時半，仍然高見1.3589，升幅達0.7%。反而在英歐公布達成協議後，蘇格蘭醞釀獨立入歐之聲再起，英鎊低見1.3553，升幅收窄。

歐洲股市在平安夜普遍較為觀望，英國股市早段雖然曾升約0.7%，但其後反覆回落，到昨晚香港時間10時30分時後升幅收窄至只有0.1%。升幅集中於銀行股身上，萊斯銀行及巴克萊分別升3.99%及1.83%。另近期當地民眾搶購物資，亦帶動超市股做好，Tesco（特易購）及Sainsbury（森寶利）的股價亦分別抽高2.96%及1.21%。歐洲仍有開市的法國市場方面，CAC 40指數則微跌0.1%。

英股市先升後回 美股做好

美國市場方面，杜指、標普500及納指期貨分別升0.19%、0.07%及0.22%而已。美國兩黨就推動刺激經濟方案方面，雖然總統特朗普要求將派錢方案，由原先的600美元，加碼至2000美元，並獲民主黨同意，但遭到眾議院共和黨反對。民主黨將於下周一將再交付眾議院表決。