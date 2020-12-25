新股瑞麗醫美下周一掛牌 暗盤曾炒高1.3倍

認購400手才穩中一手

瑞麗醫美本次公開發售獲13.8萬人認購，公開發售超購385倍。惟分配上散戶難有貨，因一手中籤率僅有3%，認購400手才穩中一手。認購金額超500萬元的乙組共234人，其中有94人斥資約685萬元認購「頂頭槌飛」，每人獲分配40手或41手。以富途收盤價計算，每人帳面賺8.8萬元；以耀才收盤價計算，每人帳面賺3萬元。

此外，市場消息稱，昨日截至招股的SaaS股新紐科技（9600）公開發售錄得446.5倍，擬上限定價每股4.36元。公司將於1月6日掛牌。消息續指，該股保薦人為未來金融（Mont Avenir），是該行首次於港股IPO擔任新股獨家保薦人、獨家全球協調人。

內媒：問答社區知乎準備上市

內媒昨日引述消息報道，內地問答社區知乎正準備上市，地點為美國或香港，現時正與高盛、大摩及瑞信洽談上市事宜。根據資料，知乎今年8月進行F輪融資，引入投資者快手、百度等，最終集資近9億美元。內媒稱其市值約200億元人民幣，知乎發言人稱不予置評。