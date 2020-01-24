港股半日市成交額近980億 歷來最旺平安夜

科指昨急挫3.4% 全周轉跌2.3%

主要大型科技股向下，拖累科指昨急挫3.4%，報8142點；周三雖曾創收市新高，但全周轉跌2.3%。熱門新股京東健康（6618）上市後首現沽壓，昨天急挫15.6%至164.5元，但僅消化前兩日升幅，一周仍升11%。大型科技股遇壓，資金輪換至中小型科技股，心動（2400）一周升9%，鴻騰（6088）累升7%。

恒指方面，昨天表現先跌後回升，盤中一度升穿10天線（約26,391點），收報26,386點，升43點或0.2%；但全周仍跌112點。昨天多隻藍籌破頂，包括小米（1810）再升1.7%至32.45元，一周累升12.7%；港交所（0388）升2.3%至413元，申洲（2313）升4.7%至149.7元。

騰訊（0700）執行董事劉熾平申報，在12月22日以每股114.52元行使購股權，涉及500萬股，涉資5.726億元。騰訊昨日收跌2.63%，收報556元，劉熾平行使購股權後，該批500萬股的市值也達到27.8億元，劉熾平從中賺取的帳面溢價達到22.07億元。

擬分拆誠瑞內地上市 瑞聲抽升7.1%

另外，瑞聲科技（2018）擬分拆誠瑞光學到內地上市，消息帶動股價抽升7.1%至43.9元，為昨天升幅最大的藍籌，升幅也是今年7月23日後最大，當日升幅為16%。「手機孖寶」之一的舜宇光學則獲北水加持，升近3%至162.4元。