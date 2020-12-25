內地立案查壟斷 阿里股價插8% 螞蟻遭二次約談 市監總局︰元旦加強價格監管

明報記者 蔡穎霖

截至昨晚約11時，阿里巴巴ADR大跌13.4%，折合港元跌至215元左右，較港股收市再跌逾5%。

阿里ADR較港收市再跌5%

中國市場監管總局表示，根據舉報，依法對阿里實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。阿里其後表示接獲當局通知，集團將積極配合監管部門調查，強調目前公司業務一切正常。昨晚市場監管總局再發公告指元旦及農曆新年期間，將加強茅台、社區團購、外賣、網購平台等價格監管。

螞蟻集團再次遭金融監管部門約談。人民銀行、銀保監會、中證會和國家外管局昨日共同表示，將於近日約談螞蟻，督促指導公司按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。螞蟻回應稱，收到監管部門的約談通知，將認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，不折不扣地做好相關工作的落實。事實上，今次是繼今年11月2日後，第二次被金融監管部門約談。當時約談後，人行出台網絡貸款的監管辦法，直接導致螞蟻煞停上市計劃，而自當時起，內地當局亦接連針對科企收緊監管。

昨日有媒體引述螞蟻集團獨立非執行董事胡祖六表示，全球市場將關注當局舉動是否「出於政治動機」，以及監管機構是否針對私人而非國有壟斷企業。他認為，如果反壟斷法僅被視為「針對」成功的民營科技企業，那將是一場悲劇。

阿里股價急跌，拖累阿里健康（0241）捱沽，昨挫10.9%，收報23.65元。同處「風眼」的美團（3690）及京東（9618）昨跌逾2%。

分析：打壓陸續有來 股價或下試200元

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，由於馬雲早前在論壇上公開批評政府，得罪國家，認為對阿里的打壓行動陸續有來，「中國有心搞死阿里」。即使集團業務有所增長，但相信股價將長期處於弱勢，或會下試200元水平支持位。至於螞蟻集團，譚朗蔚稱，能否上市也成問題。在新法規下，螞蟻的業務將由金融科技轉為銀行業，大大降低公司市盈率，對母公司阿里的貢獻亦減弱，形容已不再是當天「會生金」的螞蟻。