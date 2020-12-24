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內地加強樓控 冀巿場回歸理性

【明報專訊】政策方面，2020上半年，為抵抗新冠病毒疫情對經濟的衝擊，中央財政、貨幣政策齊發力，加上各地頻繁推出房地產相關扶持政策，市場快速復元。進入下半年，房地產調控政策有所轉向，中央強調不將房地產作為短期刺激經濟的工具，行業金融監管持續強化，「三道紅線」（即內房商剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，以及現金短債比不小於1倍）試點實施，同時多個樓價、地價不穩的城市先後加強調控政策，力促市場回歸理性。

市場概况方面，重點城市的商品住宅市場規模已基本復蘇。土地方面，300城市住宅地供需規模按年小幅增長，一線城市推地量及優質地皮推出量增加，帶動樓面地價出現結構上升。

限購限貸限售 短期內難鬆

有分析指2021年中央將推多項舉措促進內地大循環，充分挖掘內需潛力，經濟繼續向好；貨幣政策將保持穩健，同時更加注重在穩增長、調結構、防風險、控通脹之間平衡，為經濟復蘇提供更有利的資金環境；房地產調控整體仍將保持連續性和穩定性，「房住不炒」、因城施策保障市場平穩運作，短期內限購、限貸、限售等政策難現明顯放鬆。

市場預計2021年中國房地產市場將呈現「銷售面積小幅調整，均價平穩上升，新盤維持高位，投資中高速增長」的特點。需求方面，房地產信貸收緊，將令需求更趨理性，預計2021年全年商品房銷售面積跌2.3%至3.8%，銷售均價則將延續小幅結構上升趨勢，升幅介乎3.9%至5.4%。

[活在灣區]

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