內地加強樓控 冀巿場回歸理性

市場概况方面，重點城市的商品住宅市場規模已基本復蘇。土地方面，300城市住宅地供需規模按年小幅增長，一線城市推地量及優質地皮推出量增加，帶動樓面地價出現結構上升。

限購限貸限售 短期內難鬆

有分析指2021年中央將推多項舉措促進內地大循環，充分挖掘內需潛力，經濟繼續向好；貨幣政策將保持穩健，同時更加注重在穩增長、調結構、防風險、控通脹之間平衡，為經濟復蘇提供更有利的資金環境；房地產調控整體仍將保持連續性和穩定性，「房住不炒」、因城施策保障市場平穩運作，短期內限購、限貸、限售等政策難現明顯放鬆。

市場預計2021年中國房地產市場將呈現「銷售面積小幅調整，均價平穩上升，新盤維持高位，投資中高速增長」的特點。需求方面，房地產信貸收緊，將令需求更趨理性，預計2021年全年商品房銷售面積跌2.3%至3.8%，銷售均價則將延續小幅結構上升趨勢，升幅介乎3.9%至5.4%。

[活在灣區]