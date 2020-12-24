江門樓價落後 交通發展迅速可留意

明報記者 龍彩霞

港人常聽到內地推出房地產調控政策，但江門政策較為溫和，限購相對寬鬆：本地人限購3伙，外地人半年社保限購1伙，一年社保限購兩伙，但港澳居民毋須社保也可以買1伙。在粵港澳大灣區的規劃利好因素下，目前的市場表現仍相對平靜。

港人毋須社保可購1伙

據代理表示，去年江門樓價處於一個平穩的基礎並橫向發展，中心兩區（蓬江區及江海區）均價約每平方米10,900元，波幅大約介乎200至300元，由於區內樓價仍然「低水」，不失為一個「入市」機會。去年上半年，部分開盤或加推樓盤出現銷售平緩的情况，但也有不少「性價比」高的樓盤熱銷，甚至一房難求。

江門劃分為多區，其中江海區內的府西片區是焦點所在，受惠高鐵江門東站所帶來的便利，而周邊有不少大型發展商進駐。目前江海區周邊新盤眾多，貨量充足，有江門東匯城、江海怡景灣、帕佳圖雙子星廣場、又一居作品一號等，每平方米樓價約1萬至1.3萬元。代理指各大發展商進駐府西片區，可見區域發展趨勢良好，雖然目前樓價平穩，但預期未來3至5年，當區將會迎來一個樓價的上升期。此外，因應灣區的整體規劃，除了產業的轉移和政策的支持外，交通基建上，由於要配合「大灣區1至1.5小時生活圈」發展概念，未來區內的交通將會更加便利，甚至成為珠西樞紐，當中較重要的工程如黃茅海跨海通道今年6月正式動工興建，而深茂鐵路的深江段亦預計數年內通車。

江門站將至少匯聚江湛鐵路、廣佛江珠城際、廣珠鐵路、廣珠城際、江恩城際及江門城市軌道交通線6條軌道交通線，建成後是省內僅次於廣州南站、深圳北站、佛山西站的第四大軌道交通樞紐。江門站建成後，向北直達廣佛核心地帶，向南通珠海、澳門，往東到深圳、廈門、上海，向西至貴州、廣西、海南，四通八達的軌道交通路網將使江門站成為珠江西岸綜合交通樞紐，發揮珠三角輻射粵西以至大西南交通門戶的重要功能。

深茂鐵路方面，深圳至江門段全長116.12公里，預計需時約5年建成，其中江門至南沙段設計時速達250公里。至於黃茅海跨海通道工程，是珠海、中山、江門三市規劃構建的「十橫十四縱十五加密線」區域高快速路中第九橫——香港、澳門至台山（港珠澳大橋及其連接線+洪灣至高欄港高速公路+跨黃茅海通道（遠期））的重要組成部分。

嘉華新盤近江門東站招徠

近期嘉華（0173）熱推江門新盤「嘉華新都匯」，項目位處江門市江海府西片區，鄰近江海區廣珠城際鐵路江門東站、江海汽車客運站及香港澳門直通車總站。嘉華新都匯鄰近三大核心商業圈，周邊亦有醫療配套及中小學等名校，項目預計2021年6月底前交樓，售價每平方米約14,300元。

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