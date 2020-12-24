湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流

我話唔好講到制裁咁大件事，學者同分析員都是做大事的人，如果為了進口貨品降價而脫鈎，就會被人話香港人是袁紹之流。昔日曹操與劉備煮酒論英雄，講到袁紹，劉備話袁本初四世三公，當今之英雄；曹操話四世三公只是食老本，如何稱得上當世英雄。其實，袁紹為人見小利而忘義，做大事惜身，倘若香港人只是希望進口價格而脫鈎，是見小利而忘義，這與袁紹有什麼分別。

脫鈎或致利率急升

老實說，脫鈎是大塊文章，我真的唔識寫，現在港元與美元掛鈎，利息接近零，但如果與美元脫鈎，進口貨是可以減價，但利息就會飈升，為了貨品減價而要付高息，是否值得就見仁見智。

除此之外，若非受到新冠疫情影響，內地應該有不少人在港買樓，其中一個原因是港元紙水大跌，他們九折找數而已，倘若脫鈎，港元上升，內地人就不會在港買樓，除非香港樓價下跌。所以，脫鈎之事，不但不能急在一時，更加不能在美元弱勢時脫鈎，否則會被人講閒話。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]